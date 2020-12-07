Приобретайте недвижимость с «Льготной ипотекой» от Дальневосточного банка

В Дальневосточном банке открыт прием заявок по программе с государственной поддержкой «Льготная ипотека», в рамках которой оформить жилищный кредит можно по выгодной ставке – 6,49 % годовых. Полученные средства позволяют приобрести готовую или строящуюся квартиру или таунхаус на первичном рынке у застройщика.

Первоначальный взнос по «Льготной ипотеке» составит от 15 % стоимости приобретаемого имущества. Размер выдаваемого кредита — от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей. Максимальный срок выдачи – 30 лет. Программа не предусматривает строгих требований по возрасту, семейному положению, наличию детей и году их рождения, а также доступна во всех регионах страны.

Для оформления понадобится предоставить паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие доход и трудовую деятельность, или выписку из Пенсионного фонда РФ. Программа действует до 01 июля 2021 года.

Подать экспресс-заявку на «Льготную ипотеку» и получить предварительное одобрение банком кредита можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Льготная ипотека» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).