Россельхозбанк и «Газпром газомоторное топливо» закрепили договоренности о взаимодействии в сфере развития рынка ГМТ

АО «Россельхозбанк» и ООО «Газпром газомоторное топливо» - единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива ПАО «Газпром» подписали Генеральное соглашение о расширении взаимодействия в области развития рынка газомоторного топлива в субъектах Российской Федерации.

В рамках соглашения стороны продолжат оказывать в 20 регионах приоритетного развития рынка газомоторного топлива взаимную консультативную поддержку, в том числе по вопросам участия Банка в кредитовании инвестиционных проектов по созданию газозаправочной и сервисной инфраструктуры, приобретения или переоборудования на газомоторное топливо транспорта и оборудования, банковского финансирования приобретения газомоторного топлива, в том числе в рамках маркетинговых программ Общества.

По оценке экспертов Банка, в настоящее время издержки субъектов агросектора на топливо составляет до 30 % от общих затрат. С учетом ценовых преимуществ газомоторного топлива (КПГ/СПГ) разница в стоимости литра традиционного топлива (бензина или дизеля) и кубометра метана позволяет снизить эти затраты в более чем 2 раза.

«Поддержка аграриев Россельхозбанком давно вышла за рамки предоставления только финансовых услуг. Банк принимает активное участие в программах и проектах развития российского агробизнеса качественно нового уровня. Использование экологичного и нового для сельхозтоваропроизводителей газомоторного топлива позволяет существенно сократить затраты и вложить сэкономленные средства в развитие бизнеса, повышая его рентабельность и сохраняя экологию сельских территорий», - отметил Д.В.Константинов, Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк».

«Мы с большим оптимизмом смотрим на аграрный сектор и уверены, что аграрии могут стать одним из ключевых столпов газомоторного рынка России, причем с заметными выгодами для себя. Переход на метан позволит не только значительно экономить на топливе, но и на обслуживании техники: поскольку природный газ не образует отложений в топливной системе и не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая износ двигателя. Также экологичность газомоторного топлива будет способствовать сокращению объёма выбросов СО2 в сельскохозяйственном секторе. Таким образом, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с аграриями даст возможность обеим сторонам заложить потенциал для роста. Содействовать этому в значительной степени будет наше взаимодействие с Россельхозбанком», - заявил Т.И. Соин, Генеральный Директор ООО «Газпром газомоторное топливо».

АО «Россельхозбанк» и ООО «Газпром газомоторное топливо» начали сотрудничество по развитию рынка газомоторного топлива в 2018 году. Банк реализовал проект по адаптации кредитных продуктов Группы Банка для участников рынка газомоторного топлива - как для юридических, так и для физических лиц. Продуктовая линейка Группы РСХБ предусматривает возможность инвестиционного и оборотного финансирования (кредиты, лизинг, страхование) на цели развития газозаправочной и сервисной инфраструктуры - строительство АГНКС1 и КриоАЗС, ПАГЗ, а также приобретения и/или переоборудования на газомоторное топливо (КПГ/СПГ) транспорта, техники, оборудования, закупки газомоторного топлива.

Для сельхозтоваропроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрена возможность предоставления заемных средств на льготных условиях в рамках государственных программ Минсельхоза России и Минэкономразвития России.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Производство и реализация компримированного (КПГ) и сжиженного (СПГ) природного газа в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

В настоящее время в управлении «Газпром газомоторное топливо» находится 279 газозаправочных объектов. Всего на территории России расположено 508 газозаправочных объектов, 339 из них принадлежат Группе «Газпром». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,3 млрд куб. м природного газа в год.

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