Россельхозбанк назвал самые туристически привлекательные деликатесы

8 декабря в режиме онлайн-трансляции страна узнала финалистов первого национального конкурса гастрономических брендов «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства. Свои победители были определены и в одной из самых массовых номинаций конкурса – «Загляните на огонёк» от генерального партнёра конкурса Россельхозбанка.

В результате упорной борьбы за звание брендов с наибольшей туристической привлекательностью лидерами стали карельская форель, крымское вино и осетинские пироги.

«Считаю, что все участники нашей номинации и конкурса в целом достойны звания победителя. На номинацию поступило 210 заявок, это более 40% от всего числа участников конкурса. Европейская Россия и Сибирь, Урал и Кавказ, юг и Дальний Восток – у каждого региона десятки собственных кулинарных портретов, которыми мы гордимся. Россия богата уникальными вкусами, и нам очень хочется познакомить жителей нашей страны с теми, кто эти вкусы создает, а самим производителям – помочь сделать себе имя. Отмечу, что в нашей номинации соревновались не просто местные деликатесы, а те, которые могут за счет своего качества и известности привлекать в регионы туристов», – сказала в прямом эфире Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Победителям в номинации «Загляните на огонёк» банк поможет заявить о себе на всероссийскую аудиторию, в том числе выпустит карты с изображениями брендов и разместит производителей на первой странице маркетплейса «Своё. Родное» для повышения их заметности.

Платформа «Своё. Родное» помогает каждому аграрию – в формате цифровой витрины - рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям дополнительные услуги, такие как экскурсии, мастер-классы и услуги туризма. Платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников, помогает в нахождении каналов сбыта и как итог – дает возможность развивать свой бизнес за счет продажи товаров и услуг.

В число финалистов номинации «Загляните на огонёк» также вошли крымские морепродукты, челябинские сыры, удмуртские перепечи, якутская жеребятина, чай бурятских знахарей и вятские соленые огурцы.