Солид банк предлагает финансовую поддержку в период новой волны пандемии

Коронавирус каждый день ставит антирекорд по количеству заболевших в мире, стране, в регионе. Кто-то по-прежнему может относиться к нему скептически, но цифры неумолимо говорят о большой угрозе и уроне, который он наносит ежедневно. Солид Банк предлагает финансовую поддержку в напряженный период пандемии в рамках страхования по программе «СТОП ВИРУС».

Вакцинация пока не доступна широким массам, и, поэтому все мы, наши родные и близкие постоянно находимся под угрозой заражения. В Приморье уже буквально каждый второй может сказать, что в кругу его родных, друзей, коллег есть люди, кого не обошел стороной вирус Covid-19. В других регионах ситуация аналогична.

Любое заболевание – это значительный удар по бюджету. Каждый сталкивался с тем, что на больничном зачастую теряется часть дохода, а при поддержании и восстановлении здоровья дополнительные деньги никогда не бывают лишними. Кто-то из ваших близких сейчас может быть без работы, например, дети или пожилые родственники, а кого-то нестабильная ситуация в 2020 году и вовсе лишила постоянного заработка.

Чтобы обеспечить себе и своим близким финансовую подушку на случай заболевания, оформите страхование «СТОП ВИРУС» прямо сейчас на странице Солид Банка. Это занимает всего несколько минут.

В случае госпитализации вследствие коронавирусной инфекции Covid-19 застрахованный получает выплату до 30 000 руб. Если же случится самое страшное, то выплата составит до 1 000 000 руб. Но мы искренне надеемся и желаем, чтобы этого не случилось!

Вы также можете оформить полис на всю семью или подарить его на Новый год своим друзьям (для оформления необходимы паспортные данные застрахованного).

Вы можете оформить полис по программе «СТОП ВИРУС» по ссылке.