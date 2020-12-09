Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Солид банка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Солид Банка на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.



Аналитики агентства отметили, что для Солид Банка характерен приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля, удовлетворительный уровень запаса балансовой ликвидности.



По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.



Также отмечается, что Банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, при этом планируется развитие цифровых продуктов и дистанционных сервисов.



АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами и валютных операциях на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиал – в Москве, на территории РФ функционируют 18 подразделений банка.