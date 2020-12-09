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Иркутск вновь лидирует среди регионов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом

9 декабря суточный прирост в Иркутске составил 66 человек. Ранее вспышку зафиксировали в Усть-Кутском районе.

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