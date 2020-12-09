Иркутск вновь лидирует среди регионов Приангарья по суточному приросту больных коронавирусом

9 декабря суточный прирост в Иркутске составил 66 человек. Ранее вспышку зафиксировали в Усть-Кутском районе.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34,8 тысячи случаев заболевания, умерли – 22 человека, сообщает оперштаб.

Из 267 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 66 (всего 13 806),

в Иркутском районе – 41 (всего 2 294),

в Ангарске – 32 (всего 3 542),

в Черемхово – 18 (всего 581),

в Усть-Кутском районе – 13 (всего 2 056) .

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: