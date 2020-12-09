Проезд заблокируют по улице Иосифа Уткина в Иркутске

Движение ограничат в районе дома № 26 по улице Иосифа Уткина с 09:00 10 декабря до 20:00 16 декабря 2020 года по правой полосе улицы Иосифа Уткина – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Подаптечная, сообщают в пресс-службе «Иркутскэнерго».