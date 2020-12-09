В 2021 году Иркутская область планирует закупку 39 единиц лесопожарной техники

Вся техника будет приобретена в рамках финансирования регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщили в министерстве лесного комплекса региона.

В планах поставка 11 бульдозеров, восьми грузовых автомобилей, пяти автоцистерн, четырех тягачей, четырех квадроциклов, трех вездеходов, трех КАМАЗов и одного автобуса. Всего, по предварительным данным, на это потребуется 235,5 млн рублей.

- Закупка новой техники для тушения пожаров – это возможность в грядущем пожароопасном сезоне еще более оперативно реагировать на возгорания. В 2020 году мы увидели – быстрая реакция – это одна из важнейших составляющих в сокращении площадей, пройденных огнем. В этом году был отмечен самый низкий показатель горимости лесов за последние шесть лес. Мы должны и дальше двигаться в этом направлении, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

Приобретенная техника будет распределяться между филиалами АУ «Лесхоз Иркутской области».

В 2020 году по проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для Иркутской области было приобретено 40 единиц лесопожарной техники. На это из федерального бюджета региону выделили 139,4 млн рублей.