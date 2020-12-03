Информация о прекращении публичного статуса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и утверждении Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в новой редакции

Уважаемые контрагенты, клиенты и партнеры!



«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее - Банк) уведомляет вас о том, что 30 сентября 2020 года годовым общим собранием акционеров Банка принято решение о прекращении публичного статуса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), внесении в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и утверждении Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в новой редакции, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Протокол № 5 от 30.09.2020).

«02» ноября 2020 г. Банком России принято решение об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«30» ноября 2020 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области зарегистрированы следующие изменения в Уставе Банка:

Полное фирменное наименование на русском языке:

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)



Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)



Лицензия Банка России № 1810 от «02» декабря 2020 года.



Центральным банком Российской Федерации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о новом фирменном наименовании Банка.



Дата начала работы банка с новым наименованием: 2 декабря 2020 г.



С «02» декабря 2020 г. в платежных документах необходимо указывать новое наименование банка в части организационно-правовой формы.



Обращаем ваше внимание, что в связи с изменением наименования Банка переоформление действующих договоров не требуется. Изменение наименования не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и партнерам.

Реквизиты Банка остаются прежними:



ИНН 2801023444

КПП 280101001/997950001

К/с 30101810300000000765 в Отделении Благовещенск

БИК 041012765

SWIFT-код ASANRU8X



За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр: +7 800 775 88 88 (звонок по России бесплатный).



Банк благодарит всех своих клиентов и партнеров и надеется на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.



С уважением,

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)