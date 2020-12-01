Банк «Приморье» оказал помощь жителям пострадавших районов Владивостока

Банк «Приморье» передал 230 продовольственных наборов нуждающимся жителям наиболее пострадавших от стихии районов Владивостока, оставшихся без электроэнергии и тепла. В минувшие выходные помощь от Банка получили социально незащищенные слои населения — инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, проживающие в Первомайском районе, Эгершельде и на острове Русский.

— Банк «Приморье» всегда старается оказать посильную помощь тем, кто попал в беду — для нас «корпоративная социальная ответственность» — это не просто слова, а наша каждодневная политика. После ноябрьского ледяного дождя во Владивостоке наиболее пострадавшими оказались маломобильные люди, которые живут в районах, где дольше всего не было электроэнергии и тепла. Ведь далеко не каждый пожилой человек мог выйти из дома и добраться до ближайшего работающего магазина. Именно поэтому мы взаимодействовали с администрацией Владивостока по оказанию адресной помощи самым социально незащищенным горожанам, — прокомментировал Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин.

Продуктовые наборы от Банка «Приморье», администрации Владивостока и других компаний и неравнодушных активистов, поддержавших горожан, помогали доставлять волонтеры. В составе набора — крупы и консервы, хлеб и макароны, масло, чай и вода. Список нуждающихся в помощи горожан предоставил Центр социальной поддержки населения Приморского края и общественные организации города.

— Мы благодарим Банк «Приморье» и другие компании, оказывающие поддержку горожанам, оказавшимся в сложной ситуации из-за отсутствия света, воды и отопления, а также волонтерам, которые доставляют необходимую гуманитарную помощь жителям Владивостока и островных территорий, — комментирует заместитель главы администрации Владивостока Константин Стоценко.

В этом году Банк «Приморье» уже оказал помощь учреждениям здравоохранения Дальнего Востока и Восточной Сибири в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции: были закуплены медицинские приборы, необходимое оборудование и расходные материалы. Поддержка важнейших социальных и гуманитарных проектов всегда остается в приоритете у кредитной организации.