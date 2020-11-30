Предновогодний Cash-офис в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» в декабре вновь запускает акцию для клиентов «Cash офис», участники которой могут выиграть скидку при обмене наличной валюты. Сроки проведения акции — с 1 по 31 декабря 2020 года.

В акции «Cash офис Банка „Приморье“» могут принять участие клиенты, купившие или продавшие иностранную валюту в размере не менее чем на 40 000 рублей* за одну операцию в кассах Банка «Приморье», а также в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк». Акция проходит во всех городах присутствия Банка «Приморье»**.

— Акцию «Cash офис» мы проводим в течение нескольких лет, и за это время она стала очень популярной среди наших клиентов, — комментирует начальник Казначейства Финансового департамента Банка «Приморье» Максим Булавкин. — При том, что в наших офисах всегда один из самых выгодных курсов валют, с этой акцией у клиентов есть получить еще и дополнительную скидку в размере 500 или 1 000 рублей.

Напомним, что в офисах Банка «Приморье» можно обменять десять видов наличной валюты — от долларов США и евро до вьетнамских донгов, тайских батов и британских фунтов стерлингов. Курсы обновляются регулярно, актуальные курсы покупки и продажи наличной валюты можно посмотреть на сайте Банка, в Мобильном банке, а также во всех офисах Банка «Приморье».

Подробные правила акции, ее сроки и условия, смотрите на сайте Банка «Приморье» и уточняйте у специалистов Контакт-центра Банка по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).

* Операции по различным видам валют для участия в акции не суммируются. Участие клиента в акции в системе «Интернет-банк» и «Мобильный банк» возможно не более одного раза в течение текущего дня (день считается от 00:00:00 до 23:59:59).

** За исключением офисов, расположенных по адресу: Артем, Муравьиная Бухта, 73, Муравьиная Бухта, 73, корп. 5 (игорно-развлекательная зона «Приморье»).