ВТБ и ЕАБР подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инфраструктурных проектов в странах ЕАЭС

Группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный холдинг и Евразийский банк развития (ЕАБР) в ходе Первого Евразийского конгресса подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в отношении совместных инвестиций в инфраструктуру стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стороны договорились о разработке дорожной карты, в которой подробно опишут все возможные формы сотрудничества в отношении совместных инвестиций в инфраструктурный сектор стран ЕАЭС.

«Инфраструктура страны — это двигатель её экономики и основа стабильного роста финансового благосостояния государства и населения, именно поэтому инвестиции в эту сферу имеют первостепенное значение. ВТБ Инфраструктурный холдинг обладает колоссальным опытом и экспертизой в реализации крупных проектов, и мы готовы оказывать поддержку партнёрам из ЕАЭС для более плотной взаимной интеграции входящих в союз государств. Благодаря нашей совместной работе с ЕАБР будет заложен надёжный фундамент для многолетних взаимовыгодных отношений между странами ЕАЭС», — отметил президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Аналитические инструменты, которыми обладает Евразийский банк развития, и опыт работы в наших странах, объединенные с компетенциями и финансовыми возможностями ВТБ, позволят создать новый механизм развития в ЕАЭС. Говоря о реализации проектов, мы имеем в виду совместную работу в реальных секторах экономики, создание инфраструктуры, которая будет способствовать уверенному развитию и интеграции стран ЕАБР: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана», — заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг входит в группу ВТБ, является лидером на российском рынке инфраструктурных инвестиций. Компания реализует масштабные стратегические и коммерчески эффективные проекты на принципах государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, а также является крупнейшим инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года в инфраструктуру страны Холдинг привлек российских и иностранных инвестиций на сумму более $17 млрд, из них почти $6,5 млрд — кредиты и собственные средства группы ВТБ.



Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран — участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.