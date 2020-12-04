ВТБ получил награду «Банк года 2020» британского журнала The Banker как лучший российский банк

Основными критериями оценки для экспертов журнала стали цифровая трансформация и стратегическое развитие банка, устойчивость на фоне сильной волатильности на рынках и эффективность мер поддержки клиентов во время пандемии.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил: «Этот год как никакой другой поставил банковский сектор перед проблемами, превосходящими опыт всех предыдущих кризисов. Финансовая отрасль сегодня находится на передовой обеспечения экономической стабильности и доступа к жизненно важным услугам. Рад, что журнал The Banker оценил работу банка ВТБ этой наградой. Но самой главной для нас является оценка наших клиентов. Мы стараемся делать все возможное, чтобы помогать им в это непростое время».

ВТБ постоянно работает над улучшением продуктов и сервисов для клиентов и делает ставку на создание лучших цифровых продуктов и каналов взаимодействия. С 2019 года Группа реализует масштабную стратегию цифровой трансформации, в рамках которой уже запущены магистральные проекты, создающие фундамент для достижения одной из целей стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Банк в том числе переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных. Пандемия только ускорила перевод продуктов и сервисов банка в цифровые каналы.

С первых же дней введения ограничений, связанных с предупреждением распространения COVID-19, ВТБ сделал приоритетом поддержку граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. Более 370 тысяч клиентов ВТБ получили «кредитные каникулы» на 300 млрд рублей. Эта мера была реализована как по линии госпрограмм, так и ресурсами банка. ВТБ первым начал прием заявок по ипотечной госпрограмме с льготной ставкой. В банке ею воспользовались уже более 50 тысяч семей на сумму свыше 150 млрд рублей. Программа стала эффективной мерой поддержки строительной отрасли и улучшения жилищных условий граждан. Не менее важным направлением работы ВТБ в этот период остается поддержка отраслей российской экономики и предприятий, наиболее пострадавших от пандемии: с начала апреля 2020 года реструктурированы сделки с крупными корпоративными клиентами объемом более 1,25 трлн рублей, клиентам из числа среднего и малого бизнеса банк предоставил поддержку по различным программам более чем на 510 млрд рублей.

Награда «Банк года» британского журнала The Banker вручается ежегодно с 1926 года ведущим мировым финансовым учреждениям за их достижения в банковской отрасли. Проводится независимый анализ результатов банка, оценивается процесс цифровой трансформации предоставляемых продуктов и услуг.