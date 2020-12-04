ВТБ Капитал принял участие в размещении выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через 3 года с даты начала размещения. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок по выпуску была открыта 3 декабря 2020 г. с маркетируемым уровнем ставки купона не выше 6,05% годовых и таргетируемым объемом размещения 20 млрд руб. Новая сделка ВЭБ.РФ привлекла значительный интерес со стороны рынка, общий спрос на бумагу превысил 40 млрд руб., более 35 инвесторов приняли участие в транзакции. Значительный спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд руб. и снижении ставки купона до уровня 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%.

Расчеты по сделке будут проведены 8 декабря 2020 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

«ВЭБ.РФ успешно создал новый рыночный бенчмарк, разместив выпуск рекордного объема. Значительный спрос на бумагу не только позволил достичь выдающихся результатов с точки зрения итоговых параметров сделки, но и подчеркивает высокое доверие инвесторов к ВЭБ.РФ, а также к той трансформации, которую в данный момент проходит корпорация развития», — подчеркнул Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

«Данное размещение стало для ВЭБ.РФ максимальным по объему за последние два года. В целом мы удовлетворены результатами размещения. Наш выход на рынок вызвал высокий интерес его участников, мы увидели достаточно диверсифицированный спрос от различных категорий инвесторов: банков, управляющих и страховых компаний, а также физических лиц. Это позволило осуществить размещение без премии к уровню вторичного рынка», — прокомментировал результаты сделки старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 830 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 290 млрд долларов США.



ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.



ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года.