ВТБ начал выпускать цифровые кредитные карты

С 3 декабря клиенты ВТБ могут оформить предодобренную цифровую кредитную карту в ВТБ Онлайн и, не посещая офиса банка, начать пользоваться ей для совершения покупок и других повседневных операций.

Оформление цифровой кредитной карты доступно в мобильном приложении ВТБ Онлайн и занимает всего несколько минут. Клиент может самостоятельно выбрать платежную систему, вид карты — классическую «Карта возможностей», с опцией кешбэк или Travel (для владельцев пакета услуг Привилегия) — и задать кредитный лимит. Сразу после онлайн-заключения кредитного договора выпущенную цифровую карту можно загрузить электронный кошелек на смартфоне и оплачивать ей все покупки и услуги. Посещать отделение банка — не нужно.

«ВТБ начал выпуск цифровых карт еще в 2019 году, на первом этапе — дебетовых. Нынешний год показал высокий спрос на них: объем эмиссии превысил 250 тысяч штук, и уже 5% всех карт ВТБ выпускает полностью в цифровом формате. Наша цель — через два года довести этот показатель до 40%. Это значительно сэкономит время клиента — чтобы воспользоваться кредитными средствами уже не нужно будет посещать отделение банка и подписывать бумажные документы. Кроме того, отказ от выпуска лишнего пластика и бумажных документов благотворно повлияет на экологическую обстановку, что является стратегической задачей нашего банка», — комментирует Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.

Ранее ВТБ представил для своих клиентов полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза — до 15 млн клиентов.