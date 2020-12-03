Группа ВТБ создала эндаумент для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент призван обеспечить стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда — 5 млрд руб. На первом этапе Группа предоставила 2 млрд руб. через взносы от ВТБ Лизинг и от ВТБ Капитал — инвестиционно-банковского подразделения бизнеса ВТБ. Для привлечения остальных средств будет вестись работа со спонсорами и реализована программа крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

Капитал фонда не может расходоваться и будет только расти за счет новых взносов. Финансирование академии будет производиться за счёт дохода, получаемого от инвестирования средств фонда. Для контроля целевого использования средств из числа известных болельщиков «Динамо» сформирован Попечительский совет Фонда под председательством Члена Совета директоров АО «ФК «Динамо-Москва» Сергея Степашина.

«Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и, таким образом, создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России», — прокомментировал председатель совета директоров ФК Динамо, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Академия «Динамо» имени Л. И. Яшина — одна из старейших и самых успешных футбольных школ России. Молодежная команда «Динамо» является действующим победителем Молодёжного Первенства России. За основной состав бело-голубых в сезоне-2020/21 на поле выходили 13 собственных воспитанников. В настоящее время академия «Динамо» запускает целый ряд новых проектов, в их числе открытие филиалов в регионах России. В феврале 2020 года уже начал свою работу первый филиал академии в Республике Дагестан, в котором занимаются почти 300 детей. В планах — открытие до 4-х филиалов по всей России к 2023 году. Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые получат возможность продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется строительство нового комплекса академии в Москве, соответствующего всем современным инфраструктурным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Это позволит собрать под одной крышей все команды академии и обеспечить комфортные условия проживания воспитанникам из регионов.

Управлять средствами созданного эндаумента будут ВТБ Капитал Инвестиции (под управлением — более 3,2 трлн руб. активов корпоративных и розничных инвесторов). ВТБ Капитал Инвестиции более 10 лет успешно сотрудничают с крупнейшими эндаументами страны, финансирующими проекты в областях образования, культуры, искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества. На сегодняшний день клиентский портфель компании в этом сегменте составил 74 эндаумента и более 11 млрд.рублей.