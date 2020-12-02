ВТБ предложит клиентам направить кешбэк на инвестиции

ВТБ запустил новую бонусную опцию «Инвестиции» для держателей Мультикарты. За оплату покупок клиент получает кешбэк, который начисляется на его брокерский счет и может быть инвестирован в покупку ценных бумаг на фондовом рынке. Такая опция по кешбэку является уникальной для российского рынка.

Бонусное вознаграждение начисляется раз в месяц в рублях и составляет до 1,5% от стоимости совершенных покупок. Подключить опцию могут как новые клиенты банка, так и текущие держатели Мультикарты. Ее подключение к Мультикарте — бесплатно.

Выбрать, во что инвестировать полученные средства, клиент может самостоятельно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции». При покупке ценных бумаг возможна доплата или полная оплата инвестиционных инструментов из начисленного бонуса.

«Интерес к инвестициям растет сегодня колоссальными темпами. Суммарные активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции с начала года увеличились на 67% и к настоящему моменту превысили 3,23 трлн руб. ВТБ сейчас является лидером рынка инвестиций в РФ, и мы стремимся занимать такую позицию не только по объемам средств под управлением, но и по тем возможностям, которые даем клиентам. Уверен, новая опция „Инвестиции“ будет интересна тем, кто уже имеет брокерские счета, как дополнительный вклад в их инвестиционный портфель, а также новым для банка клиентам, которые только открывают для себя мир инвестиций. Инвестиции уже стали неотъемлемой частью сбережений, и наша задача, чтобы инвестирование с ВТБ было лучшим на рынке», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

«Новая опция позволит тем, кто интересуется инвестированием, познакомиться с возможностями таких продуктов и начать совершать сделки на бирже. Клиентам, которые уже имеют опыт инвестиций в ценные бумаги, она поможет дополнительно увеличить свой портфель за счет кешбэка от повседневных покупок. В результате у держателей Мультикарты будет уникальная для рынка возможность не только получать привычные кешбэки или мили за покупки, но и приумножать сбережения, размещая их в инвестиционные продукты по своему выбору», — комментирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

В рамках опции держателям новых Мультикарт доступны два варианта подписок: «Стандартное вознаграждение», при котором клиент получает кешбэк в размере до 1% от покупок на общую сумму до 30 тыс. рублей в месяц. А также «Повышенное вознаграждение», предусматривающее кешбэк в размере до 1,5% от покупок на сумму до 75 тыс. рублей, опция является бесплатной при условии трат по карте на сумму не менее 10 тыс. в месяц. Для держателей Мультикарты «Привилегия» вознаграждение составляет 1,5% от оборота до 150 тыс. рублей.

Подключить бонусную опцию «Инвестиции» можно самостоятельно в ВТБ Онлайн. Для начисления кешбэка клиенту необходимо открыть брокерский счет — это также можно сделать в мобильном приложении банка, в интернет-банке или установив на смартфон приложение «ВТБ Мои инвестиции». Процедура занимает всего несколько минут.