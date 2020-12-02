ВТБ: в 2020 г. пользователи Велобайка совершили 5,7 млн поездок

30 ноября Велобайк завершил самый продолжительный сезон общественного велопроката в Москве — он длился почти 8 месяцев. С апреля горожане совершили рекордное число поездок — 5,7 млн, на 14% больше, чем в 2019 году. Только в ноябре пользователи прокатились на городских велосипедах 153 тыс. раз. Проект реализуется Правительством Москвы при поддержке ВТБ.

В этом году из-за пандемии COVID-19 Велобайк открыл сезон раньше обычного срока — с 10 апреля появился бесплатный доступ для курьеров, волонтеров и сотрудников социальных служб. За весь сезон они совершили 804 тыс. поездок. Всем желающим прокат стал доступен с 1 июня.

В этом сезоне велопрокатом воспользовались 452 тыс. человек — это +10% к результатам 2019 года. Традиционно самым популярным тарифом стал «Сутки» — более 746 тысяч покупок абонементов. С апреля по ноябрь пользователи проехали более 16,5 миллионов километров, что на 2,2 миллиона больше прошлого сезона. В выходные жители и гости столицы совершали в среднем 28,5 тыс. поездок, в будни — 21,6 тыс. В среднем один пользователь проехал 2,9 км, а велосипед брали в аренду ежедневно 5 раз.

Максимальное количество прокатов — свыше 1,3 миллиона — пришлось на июль. Абсолютный рекорд был поставлен 24 июня — в день проведения Парада Победы: пользователи совершили 77 тысяч поездок, что на 60% больше дневного максимального значения прошлого сезона и в 3 раза больше среднего суточного значения 2020 года.

С каждым годом сеть Велобайка активно расширяется: в этом сезоне число станций увеличилось на 134, до 662 штук, а велосипедов — на 1 тыс., до 6,5 тыс. В следующем году будет добавлено более 70 новых станций, а велопарк пополнится еще на 1 тыс. устройств.

В сентябре Велобайк запустил в столице проект «Мобильные сотрудники», который работал практически до окончания сезона. За всё время мобильная бригада из 10 человек выполнила осмотр и мелкий ремонт 16,6 тыс. велосипедов. Проект признан успешным и будет продолжен в новом сезоне.

В 2020 г. велопрокат открылся в более чем 20 новых районах Москвы, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов (МЦК). Кроме того, Велобайк расширил границы проката за пределами столицы и запустил аренду велосипедов в регионах: в июле был открыт прокат в Мурманске, в августе — в Нижним Новгороде. Пользователи совершили там порядка 28 тысяч поездок и проехали свыше 91 тыс. километров.

«В этом сезоне Велобайк в очередной раз фиксирует рекорд по количеству поездок. Только в ноябре велосипеды в Москве взяли в аренду более 150 тыс. раз, что говорит о большом спросе на работу велопроката даже в холодную погоду. Рады, что такая важная часть нашей общебанковской программы „Спортивная страна“ успешно развивается и пользуется популярностью у велолюбителей», — прокомментировал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

«Этот велосезон определенно станет одним из запоминающихся. Во-первых, в рамках борьбы с COVID-19 мы открыли прокат раньше обычного срока, предложив бесплатные поездки для курьеров и волонтеров. Во-вторых, в июне мы на 30% снизили стоимость тарифов. Летом вместе с городом провели два велофестиваля, на собранные средства оказали материальную поддержку подопечным благотворительного фонда. И, наконец, в ноябре еще на месяц продлили горожанам возможность проката в Москве и Нижнем Новгороде. С огромным удовлетворением от проделанной работы, объявляем о закрытии восьмого велосезона и начинаем подготовку к следующему году», — отметил Максим Акимов, президент общественного проката Велобайк.