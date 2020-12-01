Новости Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2020 года Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь и 10 месяцев 2020 года. Андрей Костин, Президент-Председатель Правления банка ВТБ, отметил: «Результаты октября и десяти месяцев полностью отвечают нашим ожиданиям и соответствуют обновленному прогнозу на 2020 год с учетом накопленного негативного влияния пандемии коронавируса. Ключевые источники дохода Группы и объемы бизнеса демонстрируют хорошую динамику, при этом повышенный уровень резервирования и переоценка нефинансовых активов оказали существенное давление на итоговые показатели нашей прибыльности. Чистая прибыль ВТБ в октябре составила 5,4 млрд рублей. По итогам 10 месяцев 2020 года Группа заработала 64,5 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 4,5%». По итогам 10 месяцев Группа демонстрирует уверенные показатели роста бизнеса, несмотря на влияние пандемии COVID-19 По состоянию на 31 октября 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 13,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 14,3% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 7,6%). В октябре 2020 года совокупный кредитный портфель увеличился на 1,2% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 1,3%).

В октябре объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,2% до 3,8 трлн рублей; рост с начала года составил 12,7%. Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 2,0% в октябре и на 19,1% за 10 месяцев 2020 года.

Объем кредитов юридическим лицам в октябре вырос на 1,3% (при этом с корректировкой на эффект валютной переоценки рост составил 1,4%), всего по итогам 10 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост в 14,9% и составил на 31 октября 2020 года 9,3 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%).

Доля группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в розничном и корпоративном сегментах в России составила 17,7% (+30 б.п. по сравнению с началом года) и 17,3% (-90 б.п. по сравнению с началом года) соответственно.

По состоянию на 31 октября 2020 года средства клиентов составили 12,8 трлн рублей. В октябре 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 3,9%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 4,0%. С начала года средства клиентов выросли на 17,1%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 8,2%.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 7,0% в октябре, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 7,1%. С начала года средства клиентов — юридических лиц выросли на 23,1% и составили 7,3 трлн рублей на 31 октября 2020 года, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 14,9%.

Средства клиентов — физических лиц не изменились за октябрь, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,2%. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 10,0%, составив 5,5 трлн рублей на 31 октября 2020 года, при этом без учета эффекта валютной переоценки изменение составило 0,4%.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 10 месяцев 2020 года до 80,5% (79,2% — на 31 декабря 2019 года).

Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,0% и 15,0% соответственно.

В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 95,0% по состоянию на 31 октября 2020 года (31 декабря 2019 года: 98,2%). Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19 на фоне повышенных уровней резервирования и переоценки инвестиционной недвижимости, при этом ключевые статьи банковских доходов стабильно растут Чистая прибыль группы ВТБ за 10 месяцев и в октябре 2020 года составила 64,5 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, сократившись на 56,3% и 72,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 434,9 млрд рублей за 10 месяцев 2020 года и 47,4 млрд рублей в октябре 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 20,3% и 25,4% соответственно.

Чистая процентная маржа составила 3,7% по итогам 10 месяцев 2020 года и в октябре 2020 года (рост на 40 б.п. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). Рост чистой процентной маржи происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств.

Чистые комиссионные доходы показали сильный органический рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 95,9 млрд рублей за 10 месяцев (+18,5% год к году), при этом в октябре 2020 года чистые комиссионные доходы составили 11,2 млрд рублей(-17,6% год к году на фоне высокой базы октября 2019 года). Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали активный рост комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.

Стоимость риска составила 1,8% за 10 месяцев 2020 года и 0,8% в октябре 2020 года по сравнению с 0,9% и 1,0% в аналогичных периодах прошлого года. Расходы на создание резервов составили 195,2 млрд рублей за 10 месяцев 2020 года и 9,3 млрд рублей в октябре 2020 года, увеличившись на 121,3% и снизившись на 10,6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 31 октября 2020 года составило 6,8%, не изменившись в октябре и увеличившись на 80 б.п. с начала года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле выросла с начала года на 80 б.п. и составила 5,5% по состоянию на 31 октября 2020 года, при этом коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил 122,8% по состоянию на 31 октября 2020 года (128,7% на 31 декабря 2019 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 213,3 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2020 года и 21,2 млрд рублей в октябре 2020 года, увеличившись на 3,2% и сократившись на 5,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) составило 43,7% по итогам 10 месяцев 2020 года по сравнению с 42,8% за тот же период годом ранее. скачать эксель документ Неаудированные ключевые показатели Группы ВТБ по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2020 года 1.12.2020, xls, 242 Кб dims

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