ВТБ выражает соболезнования в связи с кончиной И. А. Антоновой

Ирина Александровна прожила долгую и прекрасную жизнь, посвятив ее любимому делу. Более полувека она руководила Пушкинским музеем. Мы смотрели на мировое искусство ее глазами, узнавали благодаря ее трудам о зарубежной художественной культуре, ее истории и современных тенденциях. Она открыла стране много имен — не только западных, но и отечественных художников, приложила огромные усилия, чтобы наше искусство стало органичной частью мировой культуры.

Сотрудничество банка ВТБ с Пушкинским музеем началось в 2005 году, когда Ирина Александровна возглавляла ГМИИ. С тех пор было реализовано множество ярких совместных проектов.

Ирина Антонова любила повторять, что живет так долго, потому что ей некогда думать о смерти. И сейчас нам будет не хватать ее энергии, жизнелюбия и оптимизма.

От имени банка ВТБ выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Александровны Антоновой.