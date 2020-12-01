Зампред ВТБ Кулик рассказал о появлении новых типов экосистем на фоне пандемии

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик принял участие форуме Forbes «Пульс цифровизации». В ходе выступления Кулик заявил о появлении новых типов экосистем для создания максимально удобных клиентских сервисов на фоне развития технологий и пандемии коронавируса. Новая модель экосистем предполагает партнерство, объединение компаний — лидеров в разных сферах.

«На фоне пандемии встретились две тенденции: одна из них — появление целых классов и видов новых технологий, которые рождались и приходили в финансовый сектор, создавали новые возможности. Это — открытые протоколы API, микросервисная архитектура, Big Data и технологии искусственного интеллекта, биометрия, „облака“. Эти пять технологий, которые создали достаточно большие предпосылки для качественного скачка. Перестраивая организацию на микросервисы и создавая открытые API, мы становимся полностью открытыми для внешних игроков. В нас можно встраивать свои сервисы, можно встраивать наши сервисы в себя. Этот подход позволяет подойти к созданию дополнительной ценности для клиента или построению экосистемы уже на совсем другом уровне. То есть это экосистема, в которую можно встроиться любому, где нет ограничений», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Кулик также отметил преимущества такого подхода для клиентов.

«Такой подход позволяет объединяться лидерам в каждой из индустрий, потому что из лидеров никто не претендует на давление над другим. Для клиента это создает иную реальность, потому что он может удовлетворить ту или иную потребность у индустриального лидера, получив при использовании каждого сервиса лучший клиентский опыт. Эта возможность, которая появилась вместе с переходом на технологии, о которых я говорил выше, это новая ступень, чтобы совершать революцию, получив энергию толчка от пандемии, раскрывая все возможности технологий», — пояснил Кулик.