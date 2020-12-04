Примсоцбанк приглашает узнать о возможностях вашей банковской карты

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает клиентов на бесплатный онлайн-семинар «Возможности вашей банковской карты». Мероприятие пройдёт 10 декабря 2020 года в 08.00 утра по Москве (15.00 по времени Владивостока).



Продолжительность вебинара – 1 час. Спикер – Ксения Миронова, начальник отдела по работе с зарплатными проектами осветит следующие темы:



Возможности мобильного приложения Примсоцлайн;

Как получать дополнительный доход с картой Примсоцбанк;

Льготные условия потребительского кредитования для владельцев зарплатной карты;

Льготные условия ипотечного кредитования для владельцев зарплатной карты.

- Сейчас мы живём в новой реальности, в которой необходимо грамотно распоряжаться своими финансами. Обращать внимание, когда лучше использовать свою дебетовую карту, чтобы получить дополнительный кэшбэк, бонусы и скидки, или как грамотно пользоваться кредитной картой в беспроцентный период. Важно понимать онлайн-возможности, благодаря которым мы не только можем оплачивать сервисы и услуги, но и существенно экономить своё время, - поделилась Ксения Миронова.



Зарегистрироваться на семинар можно ЗДЕСЬ. Вопросы по поводу участия можно узнать по телефону 8 (800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (вн. 2373).