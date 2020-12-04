Держателям карт Примсоцбанка в январе «прилетят» мили S7 и кэшбэк

В рамках акции «Рождественский подарок» держатели дебетовых карт Примсоцбанка получат приятные рождественские бонусы, сообщает пресс-служба банка.



С 01.12.2020 по 10.01.2021 при оплате любых товаров и услуг в категориях:



• Книги (коды МСС 5192; 5942);

• Детские товары (коды МСС 5945; 5641; 8351);

• Развлечения, (кинотеатры, парки развлечений, цирки, дельфинарии, океанариумы) частные клубы (загородные, спортивные, оздоровительные) (коды МСС 7832; 7996; 7998; 7922; 7997);

• Товары для спорта (коды МСС 5655; 5941; 7941).



вас ждёт 3% кэшбэка. Максимальная сумма выплаты - 3000 рублей. Если за период действия акции вы совершите покупки во всех указанных категориях, то автоматически станете участником супер-розыгрыша «Дополнительный Cash-back» в размере 5 000 рублей.



- Готовиться к праздникам приятнее вдвойне, когда знаешь, что за все траты на развлечения и подарки придёт кэшбэк. Покупайте подарки близким, проводите каникулы насыщенно и интересно - мы позаботились о том, чтобы это было не только весело, но и выгодно, - поделился Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



В свою очередь держатели карт S7 от Примсоцбанка в рамках акции получат дополнительные мили:



• за любые покупки по карте от 60 000 рублей - дополнительно 2 000 миль;

• за покупки от 40 000 тысяч - дополнительно 1 000 миль.



Если вы не совершали оплат по карте S7 3 месяца и более, за первую покупку по карте на сумму от 3000 рублей, вас ждёт дополнительная 1 000 миль. Отметим, кэшбэк и дополнительные мили будут начислены всем участникам до 31.01.2021 года.



Узнать обо всех предложениях акции «Рождественский подарок» вы можете на нашем сайте, в офисах банка, а также по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.