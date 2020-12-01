Примсоцбанк приготовил для вас «Рождественский подарок»

Примсоцбанк запускает акцию «Рождественский подарок». С 1 декабря 2020 года по 31 января 2021 во всех офисах банка можно воспользоваться особыми условиями по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию, а также эквайрингу, рассчётно-кассовому обслуживанию, аренде депозитарных ячеек и сопровождению ВЭД.



2020 год подходит к концу, приближаются праздники, и мы решили, что собрать в одну акцию все праздничные предложения, которыми могут воспользоваться, как физические лица, так и юридические – это отличная идея. Приобретайте подарки близким и получайте кэшбэк, приобретайте авто или квартиру, эффективно развивайте свой бизнес, а мы поддержим любое ваше начинание.



Итак, какие предложения входят в акцию «Рождественский подарок» для физических лиц:



• Потребительский кредит «Рождественский» с праздничной, пониженной процентной ставкой 8,8% годовых. Срок кредита от 13 до 24 месяцев, сумма от 30 до 300 тысяч рублей. Подать заявку можно здесь;

• Акция «Ипотечная малина» с пониженным размером первоначального взноса и всего по двум документам. Минимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальная – 8 миллионов рублей. Процентная ставка составит 9% годовых. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подать заявку можно здесь;

• Подарки для держателей карт: Кэшбэк «Рождественский» и бонусные мили S7. При оплате любых товаров и услуг в категориях «Книги, Детские товары, Развлечения (кинотеатры, парки развлечений, цирки, дельфинарии, океанариумы), Частные клубы (загородные, спортивные, оздоровительные), Товары для спорта – все держатели дебетовых карт получат гарантированный кэшбэк –3%. Максимальная сумма выплаты – 3000 рублей. Держатели карт S7 получат дополнительные мили:

- совершившие покупки по карте от 60 000 рублей - дополнительно 2 000 миль;

- совершившие покупки по карте от 40 000 тысяч - дополнительно 1 000 миль;

Если клиент не совершал оплат по карте S7 3 месяца и более, он дополнительно получит 1 000 миль за первую транзакцию на сумму от 3 000 рублей. Если за период действия акции держатель карты совершит транзакции во всех указанных категориях, то он автоматически станет участником супер-розыгрыша «Дополнительный Cash-back» в размере 5 000 рублей.

• Автокредит «Подарочный» c пониженной ставкой – 9,9% годовых. Срок от 24 до 84 месяцев. Сумма кредита от 100 тысяч до 2 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос 15%. Подать заявку можно здесь.

• Вклад «Новогодний чулок» с повышенной процентной ставкой – 5,2%. Срок вклада 367 дней, минимальный первоначальный взнос 10 000 рублей. Открыть вклад можно здесь. Бонус всем клиентам, открывшим вклад от 1 000 000 рублей - скидка 20% на аренду сейфовых ячеек! Уточняйте подробности у консультантов банка при открытии вклада.



Для юридических лиц и ИП:



• РКО в подарок. Всем новым клиентам, подключившим пакеты РКО «Бизнес» и «ВИП» предоставляется скидка на абонентское обслуживание на 3 месяца с момента подключения.

Пакет «Бизнес» - абонентская плата – 1500 руб. в месяц (вместо 3 000 руб.)

Пакет «ВИП» - абонентская плата - 4000 руб. в месяц (вместо 6 000 руб.)

В случае если партнёр откроет расчётный счёт в банке по вашей рекомендации, в следующем месяце вы получите обслуживание пакета всего за 1 рубль. Подробные условия можно узнать здесь.

• Снижение комиссии по эквайрингу. Все новые клиенты могут установить торговый эквайринг со сниженной комиссией - 1,8% и без абонентской платы. Подать заявку на эквайринг можно здесь.

• Специальные условия для ВЭД. Для всех участников ВЭД в период с 01.12.2020 по 31.03.2020 г. специальные условия:

- Открытие счета в иностранной валюте – 0 руб.

- Постановка/принятие контракта на учет – 0 руб.

- Ведение текущего счета в иностранной валюте - 0 руб.

Получить консультацию специалиста вы можете здесь.

• Бесплатное обслуживание зарплатного проекта. Все клиенты, оформившие кредит или подключившие любой пакет РКО в период проведения акции, получают возможность подключиться к зарплатному проекту с бесплатным обслуживанием. А карты для сотрудников будут с рождественскими бонусами! Вы получите до 5% кэшбэка от покупок и до 4,5 % на остаток в одной карте! Заявку на подключение к зарплатному проекту можно оставить здесь.

• Кредит для бизнеса под 7%. Сумма кредита – от 2 до 42 млн. рублей. Цели кредитования - на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок кредита- на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев, на инвестиционные цели - до 48 месяцев. Отсрочка погашения основного долга - 6 месяцев. Подать заявку можно здесь.



Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «Рождественский подарок» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.