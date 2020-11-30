В Примсоцбанке стартовала акция по снижению комиссии на банковскую гарантию.Чтобы получить индивидуальное льготное предложение по комиссии, необходимо только подать заявку на банковскую гарантию с 15 до 31 декабря 2020 года.



На какие виды банковских гарантий распространяется предложение:



• Гарантия исполнения условий контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП;

• Обеспечение заявки в открытом конкурсе/аукционе в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП;

• Гарантии в пользу Таможенных органов;

• Гарантии на обеспечение условий выполнения контракта между юридическими лицами и ИП;

• Прочие виды гарантий.



Банковская гарантия в этом случае выдаётся на суммы от 1 рубля до 45 миллионов рублей и на срок от 1 до 1100 дней. Комиссия по акции составляет от 2 до 3%.



Для справки: Банковская гарантия — один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк (гарант) выдает по просьбе должника/поставщика (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору/заказчику (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате.



Узнать подробнее информацию по банковским гарантиям можно на сайте банка, а также по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.