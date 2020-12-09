Россельхозбанк назвал перспективные направления развития агротуризма

В ближайшие годы рынок агротуристических услуг России будет двигаться от краткосрочных мастер-классов и дегустаций фермерской продукции в сторону многодневных туров с более разнообразным набором мероприятий. Наиболее перспективными направлениями при этом могут стать семейные туры выходного дня на фермы. Расширение предложений и увеличение числа организованных программ в сегменте агротуризма позволят уже в следующие два года вчетверо нарастить ежегодный поток туристов в сельскую местность до 8 млн человек. Такое мнение высказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов, выступая на конференции «Туристический потенциал сельских территорий».

Рынок агротуристических услуг в России пока находится в начальной стадии формирования: он не структурирован, а фермеры не обладают достаточными знаниями для работы с туристами. «В отличие от европейских стран, где сельский туризм как направление развивается с середины прошлого века и ежегодно привлекает до 40 млн туристов, в России индустрия отдыха на фермерских хозяйствах пока представлена единичными программами, ориентированными на короткое пребывание на ферме», - комментирует Денис Константинов.

В их числе он называет экскурсии, дегустации и мастер-классы по приготовлению фермерских блюд, а также общение с проживающими на ферме животными.

В дальнейшем, по прогнозам Россельхозбанка, количество и содержание предлагаемых агротуристических программ будет расширяться. В них появятся развлекательные мероприятия, проведение деревенских праздников и обрядов, конкурсов, организация корпоративных мероприятий, активный отдых и тд.

«Будут появляться более длительные и разнообразные программы, для реализации которых потребуется наличие соответствующих компетенций, организация питания и создание в фермерских хозяйствах инфраструктуры для проживания и развлечения туристов», - отметил Денис Константинов.

При этом наиболее перспективными заместитель председателя правления РСХБ называет семейные туры выходного дня на фермы. По оценке банка, основной спрос обеспечат пары с 1-2 детьми, которые предпочитают отдых на природе в течение двух и более дней в небольшом отдалении от города.

Способствовать развитию агротуризма в России будет создание полноценного цифрового сервиса для продвижения услуг сельского туризма и поддержки участников рынка.

«У Россельхозбанка уже есть ряд готовых решений. В частности, любой фермер может зарегистрироваться на платформе банка «Свое Родное» и рассказать, какие туристические услуги он предлагает. В течение следующего года мы планируем довести количество зарегистрированных на платформе хозяйств, предоставляющих услуги агротуризма, до 300», - добавил Денис Константинов.

По прогнозам заместителя председателя правления Россельхозбанка, к концу 2021 года количество проданных агротуров через цифровую платформу «Свое Родное» составит 3,5-4 тысячи.

«Для фермерских хозяйств это станет стимулом для дальнейшего развития, а, может быть, и диверсификации своего хозяйства. В результате доля доходов фермеров от агротуристической деятельности в будущем может достигнуть 35-75%, а общая выручка этого направления туризма возрастет до 55 млрд рублей», - отметил Денис Константинов.

Кроме того, одним из направлений помощи фермерам станет создание для них комплекса обучающих программ и тренингов по предоставлению туристических услуг, в том числе на базе существующего образовательного проекта банка «Школа фермера».