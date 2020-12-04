Mastercard и Россельхозбанк помогут клиентам сэкономить на связи в поездках по России

До конца 2020 года владельцы карт Mastercard Россельхозбанка, являющиеся абонентами Tele2 пакетных тарифов и путешествующие по стране за пределами региона проживания, могут платить вдвое дешевле за мобильную связь. Основным условием акции является подключение по карте Mastercard услуги «Автоплатеж».

Скидка 50% действует в течение месяца с момента ее начисления. Всего за период действия специального предложения абонент мобильной связи Tele2 может получать скидку не чаще 1 раза в месяц при соблюдении всех условий программы.

«Мы рады предложить нашим клиентам уникальную возможность воспользоваться предновогодними скидками по целому ряду категорий товаров и услуг. Сейчас держатели карт Mastercard Россельхозбанка могут получить выгодные скидки на мобильную связь Tele2. Зная, что в современных условиях одной из важнейших составляющих комфортного путешествия является надежная и недорогая связь, можем с уверенностью сказать, что наше предложение будет востребовано у клиентов», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Владельцы карт Mastercard РСХБ любой категории могут получить дополнительные скидки от 10 % и бонусы от партнёров - участников всех акций: на бронирование номеров в Booking.com, Hotels.com, товары и услуги розничных магазинов и ресторанов.

В акциях принимают участие более 15 розничных магазинов и компаний. Подробную информацию о сроках проведения акций, скидках и бонусных программах по картам Mastercard можно получить на сайте Россельхозбанка в разделе «Акции», а также на интернет-ресурсах партнеров Банка.