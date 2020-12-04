Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» объемом 25 млрд руб.

03 декабря 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-001P-22 объемом 25 млрд руб. со сроком обращения 3 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,05% годовых. По итогам сбора заявок эмитенту и организаторам удалось снизить ставку до 5,95% годовых, что соответствует доходности 6,04% годовых.

Спрос на облигации со стороны широкого круга инвесторов превысил 40 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем выпуска с 20 млрд руб. до 25 млрд руб.

«Недавние решения правительства РФ о передаче под управление ВЭБ.РФ ряда институтов развития добавили дополнительной уверенности инвесторам в квазисуверенном кредитном качестве Государственной корпорации развития, что позволило сформировать высокую подписку на облигации от широкого круга инвесторов. Мы позитивно оцениваем результаты нового размещения и рады выступать организатором выпусков одного из ключевых эмитентов на российском долговом рынке», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с БК «РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 08 декабря 2020 года.

Ранее АО «Россельхозбанк» выступило организатором 8 выпусков облигаций ВЭБ.РФ с совокупным объёмом 132 млрд руб.