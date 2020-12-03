Спрос на слитки может сравняться с объемом выпускаемых инвестиционных монет – эксперты РСХБ

Эксперты Россельхозбанка дали прогноз по динамике спроса на драгоценные металлы в случае отмены 20% НДС по операциям со слитками. По оценке банка, спрос на слитки может кратно возрасти и приблизиться к количественным объемам выпускаемых Банком России инвестиционных монет.

При отмене НДС на операции со слитками часть клиентов будет рассматривать их как удобную альтернативу для долгосрочного размещения и приумножения своих средств. У слитков по сравнению с инвестиционными монетами имеется ряд преимуществ – во-первых, более широкая номенклатура от 1 до 1000 граммов в зависимости от вида драгоценного металла. Во-вторых, появляется возможность инвестировать не только в золото и серебро, но и в металлы платиновой группы - платину и палладий. После отмены НДС спрос на слитки может достаточно быстро сравняться с количественным объемом выпускаемых Банком России инвестиционных монет – до 3,9 тонн золота и до 15,6 тонн серебра в 2020 году.

Одновременно с этим сохранятся условия, на фоне которых инвестиционные монеты останутся для ряда клиентов более привлекательными – число участников рынка монет значительно больше, а это значит, что сеть точек продаж и обратного выкупа монет потенциально шире, что упрощает для клиентов операции с ними. Кроме того, слитки в Российской Федерации производятся несколькими аффинажными организациями, имеют уникальные номера и должны в обязательном порядке сопровождаться уникальным сертификатом, в отличие от монет, которые унифицированы и по сути не отличаются друг от друга.

«Как показывает практика тех стран, где НДС уже отменен, оба продукта пользуются спросом и способны одновременно существовать на рынке. Инвестиционные монеты за рубежом разнообразны по весовой номенклатуре. Кстати, в планах Банка России на 2021 год уже заявлен выпуск новых инвестиционных золотых монет различных весов и номиналов. Вопрос «неразрывности» сертификата и слитка также решается, например, специальной ламинированной упаковкой, которая представляет собой также дополнительный элемент защиты. Необходимый опыт и соответствующие проекты у аффинажных организаций в нашей стране для решения данной задачи также имеются.», – прокомментировал Сергей Щавелёв, исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка.

После возможной отмены НДС прогнозируется «переток» в слитки части остатков драгоценных металлов с металлических счетов клиентов, однако этот процесс не будет иметь массовый характер, так как банковские счета в драгоценных металлах остаются удобным способом хранения и оперативного управления сбережениями в драгметаллах, а операции с ними доступны в цифровых каналах обслуживания.