Открытие китайского рынка позволит увеличить экспорт российской свинины в 1,5 раза в 2021 году - РСХБ

В случае открытия Китая для российских производителей экспорт свинины может вырасти более чем на 50% и превысить 300 тыс. тонн в 2021 году. Такой прогноз дал руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов, выступая на XII международной научно-практической конференции «Свиноводство 2020».

«Открытие китайского рынка для российских производителей позволит увеличить поставки свинины за рубеж более чем на 50% с 200 тыс. тонн до 300 тыс. тонн в следующем году. В противном случае экспорт будет расти относительно небольшими темпами 10 – 20% за счет наращивания поставок на текущие рынки и постепенного проникновения на новые второстепенные рынки по примеру производителей мяса птицы», - комментирует руководитель Центра Андрей Дальнов.

В текущем году крупнейшими странами-импортерами российской свинины стали Гонконг и Вьетнам, на которые суммарно приходится 60% всех экспортных поставок из России, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Доступ российской свинины на рынок Вьетнама был открыт в конце 2019 года, и в течение всего 2020 года отечественные производители активно наращивали отгрузки во Вьетнам.

По расчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, увеличение экспортных отгрузок не окажет негативного влияния на уровень потребления мяса в России.

«Потребление мяса внутри страны может вырасти до 78-79 килограммов на человека уже в следующем году за счет сохранения тренда на увеличение объемов производства свинины. При этом потребление свинины может вырасти от 28 до 29 килограммов на человека, а потребление мяса птицы стабилизироваться на уровне 35 килограммов на человека», - уточняет Андрей Дальнов.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в прошлом году Россия достигла рекорда по потреблению мяса на душу населения - 76 килограммов на человека, а в 2020 году ожидается новый рост потребления до 77-78 килограммов на человека.

«Мы видим, что нагрузка на рынок возрастает, внутренние цены снижаются относительно цен на других рынках, мотивируя производителей увеличивать экспорт», - поясняет руководитель Центра Андрей Дальнов.

По оценкам ЦОЭ, в 2020 году экспорт мяса и мясопродуктов увеличится на 70% по отношению к прошлому году и составит около 600 тыс. тонн, что также станет новым рекордом для российского рынка. В структуре экспортных поставок будет преобладать мясо птицы (около 300 тыс. тонн) и свинина (около 200 тыс. тонн). Стоимость отгруженной продукции может впервые превысить 1 млрд долларов США.