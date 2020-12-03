Россельхозбанк назвал самые перспективные продуктовые категории для развития фермерства

Более 500 продуктовых брендов из 79 регионов России участвуют в народном голосовании на первом национальном конкурсе Министерства сельского хозяйства «Вкусы России». Значительная часть конкурсантов представлена небольшими фермерскими хозяйствами. Россельхозбанк проанализировал заявки участников конкурса, производство фермерской продукции в стране и назвал товарные категории с наибольшим потенциалом роста доли КФХ. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка.

Фермерский атлас

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) стали неотъемлемой частью сельского хозяйства современной России. По статистике, они обеспечивают 14% всей производимой в России сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, и ожидается, что их доля будет увеличиваться. Фермеры вносят максимальный вклад в создание продукции агропромышленного комплекса в Южном федеральном округе, где на них приходится 24% от общего объема производства (245 млрд рублей в стоимостном выражении1). Второе и третье места делят Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральный округа с долей фермерской продукции по 16% в каждом.

В ряде регионов КФХ сейчас обеспечивают до половины создания всей продукции сельского хозяйства, что делает их стратегическим фактором стабильности рынка продовольствия и обеспечения потребностей населения. Так, в Саратовской области на фермеров приходится 32% производства, в Кабардино-Балкарии – 36%, в Калмыкии – 37%, в Астраханской области – 45%, а в Магаданской – 48%.

При этом фермеры отдельных субъектов Федерации достигли такого уровня ведения хозяйства, что объем производимой ими сельхозпродукции превышает объемы производства целых федеральных округов. Так, в стоимостном выражении больше всех производят фермерские хозяйства Краснодарского края (87 млрд рублей) и Ростовской области (78 млрд рублей). Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе объемы производства фермерской продукция оцениваются в 13 млрд рублей, в ДФО – в 31 млрд рублей.

«Высокий уровень развития фермерского движения на Юге России объясняется комплексом факторов. Благоприятный климат и природные условия позволяют собирать богатый урожай и выращивать культуры, культивирование которых невозможно в большинстве регионов России. Численность населения обеспечивает стабильно высокий спрос со стороны внутреннего рынка. В свою очередь, хорошо развитая логистическая инфраструктура и географическая близость крупных населенных пунктов других регионов также стимулируют развитие микробизнеса, открывая больше возможностей для сбыта», – объясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В целом в растениеводстве доля фермеров в объеме производства оценивается в 21% (650 млрд рублей), в животноводстве – 6% (154 млрд рублей).

«Если в производстве зерновых и масличных драйвером выступает рост экспорта, то в производстве овощей – рост потребления на внутреннем рынке. При этом меняются потребительские предпочтения. Базовые потребности в пищевых продуктах удовлетворены, поэтому сейчас покупатель ориентируется на состав, регион происхождения, пищевую ценность товара, старается разнообразить ассортимент. Это благоприятные предпосылки для развития овощеводства и молочного производства. Дополнительный фактор – гибкость малого и среднего бизнеса, что позволяет занимать ниши, которые менее интересны для крупного бизнеса. Совокупность этих причин при сохранении активной поддержки фермеров со стороны государства позволяет прогнозировать укрепление роли небольших сельхозпроизводителей», – говорит Андрей Дальнов.

Уровни конкурентоспособности

Фермерские хозяйства исторически сильны в выращивании бахчевых (34% в общем объем производства этих культур в стране), зерновых (29%), масличных (31%) культурах. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка также выделяет наиболее перспективные направления. Среди них – плодово-ягодные хозяйства, разведение кроликов и другие нишевые мясные направления, а также молочное животноводство.

«Эти сегменты характеризуются пока что небольшой долей на рынке, но стабильно высокими темпами роста от года к году. Так, в плодово-ягодных насаждениях доля фермеров пока что составляет 3-9%, однако производство увеличивается со среднегодовым темпом в 17%. В свою очередь, молочное производство – это одна из редких отраслей, где фермеры успешно конкурируют с крупными компаниями и демонстрируют стабильный темп роста производства в 6% год к году», – рассказывает Андрей Дальнов.

Как фермеру найти клиента

Как исторически сильные, так и перспективные направления активно участвуют в первом национальном конкурсе региональных брендов Министерства сельского хозяйства «Вкусы России» и уже представлены на маркетплейсе «Своё. Родное» Россельхозбанка.

Платформа «Своё. Родное» помогает каждому фермеру – в формате цифровой витрины - рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям дополнительные услуги, такие как экскурсии, мастер-классы и услуги агротуризма. Для фермера платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников, помогает в расширении каналов сбыта и как итог – дает возможность развивать свой бизнес за счет продажи товаров и услуг.

Как показывает статистика, среди наиболее массово представленных на платформе товарных категорий – молоко, мясо и изделия из него, овощи и фрукты, а также сыры. Эти же сельскохозяйственные направления входят в перечень самых перспективных для сегмента КФХ.

«Статистика подтверждается живыми примерами. Высокий спрос на молочную продукцию позволяет фермерам создавать и продвигать собственные торговые марки или встраиваться в процесс переработки молока через контракты на поставки с крупными компаниями. Среди мясных брендов мы видим стремление сформировать и занять специфические ниши или же предложить блюда с национальным колоритом более широкой аудитории. Плодоовощные товары также востребованы, так как в этом сегменте сохраняется потенциал импортозамещения», – отмечает Андрей Дальнов.

Для поддержки участников конкурса Россельхозбанк также разместит изображения продукции на своих банковских картах. Таким образом, производители получат уникальную возможность заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю страну: РСХБ обслуживает порядка 7 млн клиентов.





1Здесь и далее – данные за 2019 г.