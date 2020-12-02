Россельхозбанк и ICC Russia проводят онлайн-конференцию «Агробизнес и международная торговля: экспортные возможности в 2021 году»

02 декабря 2020 года Россельхозбанк и Российский национальный комитет Международной торговой палаты ICC Russia проводят совместную онлайн-конференцию на тему «Агробизнес и международная торговля: экспортные возможности в 2021 году». Эксперты обсуждают тенденции, обеспечивающие развитие экспорта продукции АПК.

«Сельскохозяйственная отрасль оказалась в числе немногих, показывающих рост в это непростое время. Однако в части экспорта предприятиям из сферы АПК, особенно относящимся к малому и среднему бизнесу, по-прежнему требуется поддержка. Это касается не только финансовых ресурсов. Очень важны знания в области внешнеэкономической деятельности, понимание сложных процессов международной торговли и тех возможностей, которые предоставляют существующие инструменты торгового финансирования. Вот уже более ста лет Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса (ICC) является признанным лидером в области разработки унифицированных правил и стандартов для международной торговли. ICC Russia готова предоставлять эту уникальную экспертизу российским экспортерам и импортерам, чтобы они могли повышать свою конкурентоспособность и эффективность работы», - отметила Татьяна Монэгэн, Генеральный секретарь ICC Russia.

В ходе конференции эксперты рассказывают о финансовых инструментах для поддержки действующих российских экспортеров и развития экспортных возможностей российских производителей. В рамках экспертных сессий также рассматриваются вопросы валютного регулирования экспортной деятельности компаний и анализируется судебная и арбитражная практика разрешения споров по внешнеторговым контрактам сельхозпроизводителей.

«Пандемия оказала значительное влияние на многие отрасли экономики. Под влиянием ограничительных мер терпят изменения стандарты и правила мировой торговли, трансформируются модели производства, логистики и ритейла. В новых условиях для участников внешней экономической деятельности приобретает особое значение понимание произошедших изменений и нахождение оптимальных решений банковского обслуживания.

В рамках индивидуальных и «пакетных» решений Банк может предложить весь спектр продуктов и услуг, используемых в международной торговле» - отметил Дмитрий Мушков, заместитель Директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка.

На мероприятии также обсуждаются изменения условий государственной поддержки промышленных предприятий, развитие логистической поддержки экспорта продукции АПК, методики подготовки внешнеторговых контрактов, особенности сертификации продукции АПК и ряд других тем.