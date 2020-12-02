Россельхозбанк в ноябре реализовал непрофильные активы на сумму более 400 млн рублей

Россельхозбанк реализовал с торгов непрофильные активы в 7 регионах страны на сумму более 400 млн рублей. В числе реализованных активов земельные участки, объекты коммерческой недвижимости, а также производственные комплексы.

В рамках торгов банк реализовал земельные участки в Москве, Московской области и Республике Дагестан, коммерческую недвижимость во Владимирской и Костромской области, а также производственный комплекс в Воронежской области. Покупателями выступили как юридические, так и физические лица.

«Банк последовательно реализует программу снижения доли непрофильных активов на балансе РСХБ. С начала 2020 года Россельхозбанк реализовал на открытых торгах более 250 активов на сумму, превышающую 2 млрд рублей», — отметила первый заместитель директора департамента по работе с проблемными активами АО «Россельхозбанк» Анжелика Табушева.

Торги по реализации непрофильных активов РСХБ прошли 16.10.2020 на электронной торговой площадке ООО «ЭТП» (http://sale.etprf.ru). На сегодняшний день все сделки по реализации активов закрыты.

По части активов банка на сегодняшний день дополнительно запущена торговая процедура на электронной торговой площадке ООО «ЭТП». Дата начала и окончания приема заявок: 23.11.2020 – 22.12.2020 в 12:00 по МСК. Процедура торгов будет проведена 24.12.2020 с 10:00 и до конца дня по московскому времени.

Ознакомиться с полным перечнем залогового имущества и имущества, реализуемого с баланса банка, возможно на официальном сайте банка в разделе «Залоговое имущество», либо перейдя по ссылке https://zalog.lot-online.ru/rshb, а также на электронной площадке «Все залоги» ОАО «Российский аукционный дом».