В Новый Год за рулем всего от 8,99% годовых

Начинайте Новый год правильно, а именно – с осуществления вашей мечты о новом автомобиле. Российско-японский Солид Банк предлагает кредит по привлекательной ставке от 8,99% для осуществления вашего желания.



«Автокредит» Солид Банка – одна из самых востребованных программ кредитования. И неспроста, ведь гибкий подход Банка к потребностям клиентов позволяет предложить хорошие условия для важного приобретения по минимальной ставке 8,99% годовых!



Особенно удобно и актуально, что программа позволяет приобрести новое или подержанное авто как официальных дилеров, в автосалонах, так и напрямую у физических лиц.



Стоит отметить, что для получения кредита на приобретение автомобиля в Солид Банке, оформление КАСКО – не обязательно. Но при желании заемщика, данная программа страхования может быть включена в сумму автокредита.



Также в сумму кредита дополнительно могут быть включены:

• стоимость автосигнализации и дополнительного противоугонного оборудования - охранного комплекса для ТС и услуг по его установке;

• КАСКО;

• сумма страховой премии за страхование от несчастных случаев и болезней.



Основные условия программы «Автокредит»:

• Сумма: от 150 000 до 5 000 000 руб.

• Годовая процентная ставка: от 8,99 % до 14,1% годовых.

• Мин. размер первоначального взноса: от 10 % от стоимости ТС.

• Возможность приобретения авто как у юридического лица, ИП, так и у частного лица.

• Срок: от 6 месяцев до 5 лет.



Подать заявку на кредит, ознакомиться с полными условиями программы «Автокредит можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06