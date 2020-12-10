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Режим повышенной готовности ввели в Иркутске после землетрясения

Мэрия Иркутска сообщила о введении на территории Иркутска режима повышенной готовности после землетрясения.

По информации администрации, дежурные службы города сейчас собирают данные о последствиях землетрясения, аварийно-спасательная служба оценивает обстановку, а управляющие компании – жилой фонд. В настоящее время информации о повреждении зданий нет.

По информации МЧС, в 5.44 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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