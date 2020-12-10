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75 групп обследуют здания в Бурятии после землетрясения в 7,6 балла

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ГУ МЧС России по Республике Бурятия сообщило, что после землетрясения в 7,6 балла 75 групп обследуют здания региона и жизненно важные предприятия.

Землетрясение произошло в 05:45 по местному времени. На территории Кабанского района зарегистрирован удар магнитудой 7,6 балла – это эпицентр, который находится в дельте озера Байкал.

Толчки ощущались на семи территория республики: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ.

Землетрясение также произошло в Иркутске. После этого местные власти ввели режим повышенной готовности.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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