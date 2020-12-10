На рынке снова покупают, но надолго ли?

Рынок вернулся к росту, но чем дальше, тем лучше видно, насколько этот рост шаткий и неуверенный.

Нет плохих новостей, но есть масса надежд на светлое будущее, так почему бы не покупать? Но свежих денег на площадку уже практически не приходит, ликвидность не нарастает широким фронтом, а это создает определенные риски для смены тренда на коррекционный.

Индекс МосБиржи вырос к вечеру среды до 3219 пунктов и может попробовать закрепиться в пределах 3210-3230 пунктов. По-хорошему, напрашивается коррекция на 4-5% влегкую. Индекс РТС поднялся к 1377 пунктам и готов консолидироваться в рамках 1360-1385 пунктов.

В фаворитах сегодняшнего спроса акции «Магнита». Корпоративной поддержки таким масштабным покупкам нет, но объемы спроса впечатляют. Акция поднялась к 5334 руб., а это максимум с 24 мая 2018 года. У «Магнита», как уже говорилось многократно, перспективы в текущих экономических условиях колоссальные, так как платежеспособность россиян в ближайший год расти будет вряд ли, значит, в магазин формата «у дома» ходили и будут ходить. В данном случае бумагам нужно закрепиться над 5200 руб., и тогда рост продолжится после закономерного отката, который не может не случиться.

Под давление попали сегодня акции «Полюс Золота», которые не удержали вчерашний импульс спроса и тянутся вниз по законам отсутствия ключевого триггера. Бумага, думается, «зависнет» около 14700 руб. примерно, и дальнейшее ее движение будет формироваться исходя из того, как будет себя чувствовать золото.

Доллар США вечером в среду торгуется по 73,55 руб. и может болтаться в рамках 73-73,50, пока инвесторы не поймут, что дешевле бакс будет вряд ли, а крепкий рубль сейчас вредит всему вокруг, кроме собственной самооценки. Евро стоит 89,13 руб. и плавно возвращается туда, где и должен быть, то есть в границы 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»