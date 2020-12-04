Льготные условия и фиксированная ставка от Солид Банка для сотрудников других банков

День банковского работника в стране отгремел, а подарки не прекращаются: особые условия и фиксированная ставка по кредиту от 8,99% годовых для сотрудников других банков от Солид Банка.

Замечательная схема, когда помимо высокого оклада, стабильных выплат, интересных профессиональных обязанностей работодатель предлагает своим сотрудникам дополнительные бонусы. В банках, зачастую, таким бонусом являются сниженные ставки по кредитам для своих сотрудников. Но со временем несомненный плюс может обратиться в минус, если при уходе сотруднику грозит повышение процента по уже выданному работодателем кредиту. Бонус резко превращается в кабалу, порой, заставляя сотрудника оставаться работать на прежнем месте только из-за опасений не справиться с новыми условиями по кредиту.

Зная эту беду, российско-японский банк «Солид Банк» предлагает особые условия – кредитование сотрудников других банков по ставке от 8,99%. До 1 000 000 руб. – без залога и поручителей.

Избавившись от долговых обязательств перед работодателем, возможно, вы заметите, что профессиональные отношения у вас складываются вполне хорошо, а мрачные мысли нагоняли именно кредитные обязательства.

Сделать путь к свободе очень просто – достаточно оставить заявку на сайте https://solidbank.ru/свобода

Основные условия Кредита для сотрудников других банков:

Срок от 13 мес. до 5 лет,

Сумма от 100 000 до 3 000 000 руб.,

Ставка от 8,99% до 15,49% годовых.

Кредитное предложение действует во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06

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