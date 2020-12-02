Деньги не для Нового Года, а для вас – с Солид Банком

Российско-японский Солид Банка вот уже почти 30 лет ставит комплексный подход к клиентам и их потребностям во главу угла, устанавливая гибкие условия кредитования. Отличное решение Солид Банка – это предоставлять привлекательные условия, вне зависимости от сезона и грядущих праздников.



Да, действительно, в преддверии наступающего Нового года многие задумывают завершить начатые дела в уходящем году и вступить в новый уже без забот. Либо успеть осуществить мечту и важные планы: например, ремонт квартиры, покупку автомобиля, обновление мебели, оплату образования, долгожданное путешествие в теплые края – да мало ли целей и планов, которые хотелось бы реализовать уже сейчас.



Предложение Солид Банка для любых ваших целей и в любое время – кредит «Отличное решение» со ставкой от 9,7% годовых. Цели кредитования могут быть разные, главное, чтобы условия кредита были интересны не только банку, но и клиенту.



Кредит «Отличное решение» рассчитан на широкую аудиторию, в том числе ранее не сотрудничавших с Солид Банком. Можно сказать, это кредит «для всех», независимо от места работы и наличия зарплатной карты банка-кредитора.



Теперь ставка по нему от 9,8% годовых, а при сумме кредита до 700 000 руб. не требуется ни поручитель, ни залог.



Основные условия кредита «Отличное решение»:

Срок от 3 мес. до 5 лет,

Сумма от 35 000 до 1 000 000 руб.,

Ставка от 9,7% годовых.

Подать заявку на кредит, ознакомиться с полными условиями кредита «Отличное решение», а также заказать обратный звонок можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06