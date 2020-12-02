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Теперь на сайте Солид Банка: онлайн денежные переводы по всему миру с карт любых банков

Российско-японский Солид Банк совместно с системой «Золотая Корона» запустил сервис быстрой безадресной доставки денежных переводов. Отправить онлайн перевод можно в более 35 стран, доступных в сервисе.

Совершить перевод теперь можно прямо на сайте АО «Солид Банк», без посещения офиса банка!

Система денежных переводов позволяет клиентам отправлять деньги без открытия счета быстро, безопасно и удобно. Вы всегда сможете оказать финансовую поддержку родным и друзьям, какие бы расстояния вас ни разделяли.

Сервис доступен на сайте www.solidbank.ru в разделе «Частным клиентам» - «Денежные переводы «Золотая Корона».

С помощью сервиса вы можете:
• отправить перевод в более 35 стран,
• зачислить отправленный вам перевод на вашу банковскую карту,
• посмотреть историю переводов,
• узнать актуальный статус перевода.

А также вы всегда можете узнать ответы на все интересующие вас вопросы по работе сервиса на вкладке «Вопросы и ответы».

Чтобы не упустить самые интересные предложения Солид Банка можно подписаться на аккаунты банка:
Instagram (@solid_bank): https://www.instagram.com/solid_bank/
Facebook: https://www.facebook.com/solidbank/
Telegram: https://t-do.ru/SolidBank_bot


/ Сибирское Информационное Агентство /
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