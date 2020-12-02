Теперь на сайте Солид Банка: онлайн денежные переводы по всему миру с карт любых банков

Российско-японский Солид Банк совместно с системой «Золотая Корона» запустил сервис быстрой безадресной доставки денежных переводов. Отправить онлайн перевод можно в более 35 стран, доступных в сервисе.



Совершить перевод теперь можно прямо на сайте АО «Солид Банк», без посещения офиса банка!



Система денежных переводов позволяет клиентам отправлять деньги без открытия счета быстро, безопасно и удобно. Вы всегда сможете оказать финансовую поддержку родным и друзьям, какие бы расстояния вас ни разделяли.



Сервис доступен на сайте www.solidbank.ru в разделе «Частным клиентам» - «Денежные переводы «Золотая Корона».



С помощью сервиса вы можете:

• отправить перевод в более 35 стран,

• зачислить отправленный вам перевод на вашу банковскую карту,

• посмотреть историю переводов,

• узнать актуальный статус перевода.



А также вы всегда можете узнать ответы на все интересующие вас вопросы по работе сервиса на вкладке «Вопросы и ответы».



Чтобы не упустить самые интересные предложения Солид Банка можно подписаться на аккаунты банка:

Instagram (@solid_bank): https://www.instagram.com/solid_bank/

Facebook: https://www.facebook.com/solidbank/

Telegram: https://t-do.ru/SolidBank_bot