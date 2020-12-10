Росбанк представил рейтинг экспресс-гарантий корпоративному бизнесу и предпринимателям для участия в госзакупках

Росбанк, активно развивая сервисы в области торгового финансирования и документарного бизнеса, представил новый продукт: экспресс-гарантии для участия корпоративного бизнеса и предпринимателей в сделках, подпадающих под действие федеральных законов 44 ФЗ, 185 ФЗ и 223 ФЗ, сообщают в банке.

Экспресс-гарантии банка доступны всем участникам рынка государственных закупок в России, в том числе пользователям онлайн-маркетплейса финансовых продуктов Всероссийского бизнес центра (ВБЦ). Продукт ориентирован как на новых, так и на действующих клиентов Росбанка, лицензии и рейтинги которого, в свою очередь, приемлемы для любого типа компаний с государственным участием, выступающих в качестве заказчиков.

Росбанк предоставляет сервис без залога и поручителей, без необходимости открытия расчетного счета. На первом этапе реализации проекта максимальная сумма гарантии составляет 50 млн рублей, срок действия – до 38 месяцев.

На маркетплейсе ВБЦ экспресс-гарантии Росбанка представлены под названием «Дистанционные банковские гарантии». Андеррайтинг продукта полностью автоматизирован, предусмотрен электронный документооборот. Благодаря этому рассмотрение заявки занимает всего 10 минут, а процедура оформления – от 2-х часов. Предоставляются самые востребованные типы гарантий: на исполнение контракта, на обеспечение заявки и на гарантийные обязательства.

«Уверен, что Росбанк в ближайшее время станет ключевым игроком, предоставляющим цифровые сервисы для участников программы «Госконтракт». Мы активно развиваем дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют существенно оптимизировать участие субъектов бизнеса в указанной программе. Видим большой потенциал сотрудничества в этой сфере с ВБЦ, учитывая, что интеграция с маркетплейсом расширяет охват и возможности масштабирования гарантийных продуктов для юридических лиц и предпринимателей», – прокомментировал первый вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Сергей Козелков.

«Стратегия Росбанка нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, – отмечает основатель и генеральный директор группы ВБЦ Семен Теняев. – И в рамках реализации этой стратегии мы предложили банку лучшее fintech-решение на рынке. А нашим клиентам мы рады предложить продукты от одного из надежнейших российских банков, чьи гарантии принимает любой заказчик».

За последний год портфель сделок Росбанка в сфере государственных закупок для крупных и средних компаний увеличился более чем на 150%. Детали доступны по ссылке.