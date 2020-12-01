«Премиум» от Солид Банка для собственников бизнеса – потребительский кредит на личные цели

Получение обычного потребительского кредита собственниками бизнеса – процедура не из лёгких, предприниматели знают о ней не понаслышке. Российско-японский Солид Банк хорошо знаком с проблемами и потребностями владельцев собственного дела и предлагает специальные условия собственникам бизнеса, учредителям и ИП – кредит «Премиум» на личные цели.



Процедура определения платежеспособности наемного работника проста: его заработная плата и есть его основной доход, который можно подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ. Доход же владельцев собственного дела – это прибыль от деятельности их бизнеса.



Поэтому многие банки считают, что потребительское кредитование собственников бизнеса несёт в себе больше рисков, чем с другими категориями клиентов. И зачастую не настроены усложнять себе жизнь, отказываются работать с такими кредитами, предпочитая простые в работе потребительские кредиты для физических лиц.



Солид Банк работает в направлении обслуживания бизнеса с 1991 г. и ставит на первое место комплексный подход к клиенту. Банк всегда прислушивается к запросам, поступающим от представителей бизнеса, устанавливая более гибкие условия кредитования. Так, потребительский кредит «Премиум» со ставкой от 9,99% годовых был разработан, можно сказать, совместно с владельцами собственного дела, учитывает болевые точки и создан так, чтобы максимально упростить процедуру получения столь необходимых порой средств не на бизнес, а непосредственно на личные цели.



Кредит «Премиум» для собственников бизнеса, предпринимателей и ИП можно оформить:

на сумму от 300 000 до 10 000 000 руб,

на срок от 6 месяцев до 7 лет,

с процентной ставкой от 9,99% до 15,2% годовых,

требуется обеспечение.

По данной программе кредитования можно приобрести непрофильные активы Солид Банка. Реестр имущества для продажи включает в семя земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость, транспорт. Ознакомиться с реестром имущества на продажу можно на сайте банка.



Подать заявку на кредит, ознакомиться с полными условиями кредита «Премиум», а также заказать обратный звонок можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06