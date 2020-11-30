Вклад «Столичный» Солид Банка в топ-10 по версии портала «Финансист»

По результатам рейтинга «Рейтинг вкладов для физических лиц в банках Казани, ноябрь 2020», составленного специалистами портала «Финансист» finansist-kazan.ru, вклад российско-японского Солид Банка стал одним из лучших.



Оценка проводилась по ряду критериев среди вкладов для физических лиц с максимальной доходностью из действующей линейки каждого банка на сумму 1 000 000 рублей, сроком на один год с фиксированной процентной ставкой, открываемые в отделениях банка.



Напомним, что ряд факторов и изменений однозначно говорят о том, что в декабре банки начнут снижать ставки по вкладам для частных клиентов. Именно поэтому сейчас нужно успеть зафиксировать максимальную доходность – рекомендуют эксперты российско-японского Солид Банка.



Условия вклада «Столичный» (на 30.11.2020):

• Ставка: 4,5% годовых.

• Срок: 365 дней.

• Мин. сумма вклада: 50 000 рублей.

• Начисление процентов: Ежемесячно

• Выплата процентов: Ежемесячно

• Пролонгация: Предусмотрена



Подать заявку на вклад, а также ознакомиться с полными условиями вклада «Столичный» можно на сайте банка и во всех офисах АО «Солид Банк». Тел.: 8 800 775 56 06