УК «РБ Капитал» получила лицензию Банка России

Управляющая компания «РБ Капитал» получила лицензию регулятора на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщают в пресс-службе Росбанка.

ООО УК «РБ Капитал» создана в июне 2020 года. Универсальная управляющая компания будет предлагать продукты в области управления активами для удовлетворения потребностей любых клиентских сегментов группы Росбанк.

«Решение о создании УК «РБ Капитал» продиктовано бизнес-необходимостью и отвечает одной из ключевых целей группы Росбанк – стать интегрированной банковской платформой для предоставления широкого спектра финансовых услуг. «РБ Капитал» позволит в кратчайшие сроки наиболее полно удовлетворить запросы клиентов и предоставить им возможность выбора", – отметил Улан Илишкин, заместитель председателя правления Росбанка, руководитель Росбанк L’Hermitage Private Banking.