Заместители главы минздрава Иркутской области показали, как носить маску с очками

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Валентина Вобликова и первая замглавы ведомства Анна Данилова во время прямого эфира, который прошел в группе регправительства в соцсети «ВКонтакте», показали, как носить маску и очки.

Скриншот из видео со страницы правительства ИО

Представители министерства отвечали на вопросы, которые поступали от жителей области. Одна из них спросила у специалистов минздрава, как они справляются с запотеванием очков при ношении маски?

«Мы надеваем маску, а потом вот так раз на носик, прижать, и все нормально. На самом деле проблема есть, но и Анна Николаевна, и я, и наши коллеги, мы с марта месяца ходим именно так на работе, везде и так далее», – сообщила Вобликова.

Анна Данилова также добавила, что постепенно к неудобствам можно привыкнуть.

«Все можно пережить, главное – сохранить здоровье», – резюмировала замглавы регионального минздрава.

В настоящее время на территории Иркутской области действует масочный режим. В других регионах страны люди также носят индивидуальные средства защиты из-за неблагоприятной эпидситуации. Эти меры были усилены после стремительного роста числа заболевших в стране.