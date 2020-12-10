Заместители главы минздрава Иркутской области показали, как носить маску с очками

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Валентина Вобликова и первая замглавы ведомства Анна Данилова во время прямого эфира, который прошел в группе регправительства в соцсети «ВКонтакте», показали, как носить маску и очки.
Представители министерства отвечали на вопросы, которые поступали от жителей области. Одна из них спросила у специалистов минздрава, как они справляются с запотеванием очков при ношении маски?
«Мы надеваем маску, а потом вот так раз на носик, прижать, и все нормально. На самом деле проблема есть, но и Анна Николаевна, и я, и наши коллеги, мы с марта месяца ходим именно так на работе, везде и так далее», – сообщила Вобликова.
Анна Данилова также добавила, что постепенно к неудобствам можно привыкнуть.
«Все можно пережить, главное – сохранить здоровье», – резюмировала замглавы регионального минздрава.