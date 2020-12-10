Недельные расходы россиян стабилизировались в начале декабря

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 30 ноября по 6 декабря 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 4759 рублей.

Это на 447 рублей (10,3%) больше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 23 по 29 ноября 2020 года, и на 138 рублей выше аналогичной недели прошлого года.

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) достиг 616 рублей, что на 3 рубля (0,5%) больше показателя предыдущей недели, и на 51 рубль (9,0%) больше размера недельного чека с 23 по 29 ноября 2019 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 30 ноября по 6 декабря 2020 года оказались выше на 215 рублей или 4,7%.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 31 рубль (5,3%).

«На предыдущих неделях мы отмечали всплеск расходов из-за распродаж и многочисленных акций, после чего объемы покупок резко упали – люди компенсировали свои траты экономией. Сейчас, по прошествии двух-трех недель, мы ожидаемо наблюдаем восстановление расходов. Но впереди новогодние праздники, поэтому планируем увеличение трат в связи с подготовкой к ним», - комментирует исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.