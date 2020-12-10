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Полиция Иркутска проверила около 5 тысяч заведений на соблюдение противоэпидемиологических мер

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За этот период правоохранители выявили полторы тысячи фактов его нарушений. Об этом сообщили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской области 

По информации заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Иркутской области Василия Алексеева, по результатам проверки объектов общественного питания составлено 80 протоколов за нарушение режима работы, установленного для таких заведений Указом.  

В ходе рейдов сотрудниками ГИБДД выявлено 94 транспортных средства, осуществляющих перевозку пассажиров с нарушением требований Роспотребнадзора.  По всем фактам нарушителям вынесены предписания и предостережения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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