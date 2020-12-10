Занятость коечного фонда в Бурятии выросла до 70%

Вчера она составляла 67%, на 10 декабря эта цифра выросла до 70,3%.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 10 декабря выявлено 227 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 21 578.

Из 227 новых случаев COVID-19: 184 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 078 пациентов, наблюдается 7 148 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 17 155 (+394) человек.

За последние сутки в регионе 1 человек умер от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 498 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 625 коек, занято – 1 847, свободно – 780. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.