БКС Мир Инвестиций приглашает на встречу с эмитентом. Тема: «АЛРОСА и восстановление рынка алмазов»

БКС Мир Инвестиций продолжает серию встреч с эмитентами, и 22 декабря в 12:00 по Москве приглашает присоединиться к диалогу в прямом эфире с компанией «Алроса».
В прямом эфире обсудят темы:
- Восстановление рынка алмазов после Covid-19
- Обзор текущих финансовых показателей
- Обзор стратегии и направлений развития, а также планы на следующий год
- Работа с розничными инвесторами
Спикер:
Сергей Тихаев, начальник управления по корпоративным финансам, «Алроса»
Модератор встречи:
Кирилл Чуйко, глава аналитического департамента, BCS Global Markets
Присоединяйтесь к диалогу по ссылке и задайте вопросы эмитенту в прямом эфире.
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без ограничения срока действия