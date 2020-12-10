БКС Мир Инвестиций приглашает на встречу с эмитентом. Тема: «АЛРОСА и восстановление рынка алмазов»

БКС Мир Инвестиций продолжает серию встреч с эмитентами, и 22 декабря в 12:00 по Москве приглашает присоединиться к диалогу в прямом эфире с компанией «Алроса».

В прямом эфире обсудят темы:

Восстановление рынка алмазов после Covid-19

Обзор текущих финансовых показателей

Обзор стратегии и направлений развития, а также планы на следующий год

Работа с розничными инвесторами

Спикер:

Сергей Тихаев, начальник управления по корпоративным финансам, «Алроса»

Модератор встречи:

Кирилл Чуйко, глава аналитического департамента, BCS Global Markets

Присоединяйтесь к диалогу по ссылке и задайте вопросы эмитенту в прямом эфире.

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