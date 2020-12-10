В Куйтунском районе 9-летний мальчик пострадал во время катания на тюбе

В поселке Карымск Куйтунского района к автомобилю с помощью троса был прикреплён тюб, на котором находился несовершеннолетний, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Водитель вывез тюба за пределы проезжей части, после чего он опрокинулся. В результате инцидента школьник получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Иркутска.

Как выяснили полицейские, водителем оказалась 25-летняя местная жительница, тетя несовершеннолетнего. В отношении женщины составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.